MotoGP, Zarco guida le FP1 del GP di Valencia: Bagnaia fuori dalla top-10

E’ iniziato lo spettacolo a Valencia, dove si corre l’ultimo e decisivo round della stagione 2023 di MotoGP. La sfida è tutta tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia, con quest’ultimo che potrebbe festeggiare già domani dopo la gara Sprint.

I piloti sono scesi in pista questa mattina per la prima sessione di prove libere. Al termine delle FP1 è Zarco il più veloce, col tempo di 1.30.191. Il francese del team Pramac ha preceduto un ottimo Di Giannantonio e Jorge Martin. Quarto tempo per Bezzecchi, che si lascia alle spalle Vinales, Quartararo e Marc Marquez. Solo 13° invece Pecco Bagnaia, mentre Enea Bastianini è riuscito a rimanere in top-10, col 9° tempo.