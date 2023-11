Espargaro risponde a Morbidelli: “oltrepassato un limite per me sacro”

SportFair

Il weekend di gara del Qatar è stato caotico e problematico per Aleix Espargaro. Lo spagnolo dell’Aprilia è stato protagonista di una bruttissima caduta durante la Sprint Race, ma è quanto accaduto in FP2 che ha fatto e fa ancora discutere.

Espargaro ha dato un brutto schiaffo a Franco Morbidelli dopo un diverbio in pista, per il quale ha ricevuto una penalità di 10 mila euro e sei posizioni in griglia di partenza.

Di questo ha parlato Espargaro ai microfoni di AS dopo la gara di ieri: “la mia versione non cambia. Ovviamente mi sbagliavo, la mia uscita è stata assolutamente disastrosa. Posso darti la mia parola che non ho mai voluto colpirlo sul casco, volevo spingerlo via. Se vedi solo la parte finale, merito questa sanzione, non ho intenzione di discuterne, è molto brutto. E so già che adesso mi mangerò un sacco di odio, perché quello che ho fatto è molto brutto, lo ammetto, ma è un po’ ingiusto perché Franco gira per i circuiti da un anno e mezzo. Sono quasi caduto due volte perché camminava, e quando ho provato ad entrare di nuovo in pista si è comportato da prepotente, non facendomi entrare. Sì, ho sbagliato molto con la mia reazione, mi dispiace molto per me stesso, per la mia squadra, per la mia famiglia, ma non vale la pena, credo, limitarsi a guardare all’ultima parte. E poi quello che mi ha davvero dato molto fastidio è che nelle sue dichiarazioni ha incluso la mia famiglia e i miei figli, lì ha oltrepassato un limite per me molto sacro“, ha dichiarato lo spagnolo.