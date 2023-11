MotoGP, Espargaro chiede scusa a Morbidelli e confessa: “lavoro già con uno psicologo”

SportFair

La stagione 2023 di MotoGP sta per volgere al termine: già domani, nella gara Sprint di Valencia, si potrebbe decidere il Mondiale. Alla vigilia della gara spagnola, nel paddock di Valencia si è parlato ancora di uno spiacevole episodio accaduto in Qatar.

Stiamo parlando dello schiaffo di Aleix Espargaro a Franco Morbidelli nelle prove libere. Dopo un botta e risposta tra i due, adesso sembra essere tornato il sereno.

Il pilota spagnolo dell’Aprilia ha infatti ammesso di aver incontrato il suo collega e di avergli chiesto scusa.

Le parole di Espargaro

“Sono andato al motorhome di Morbidelli per parlargli e scusarmi. Non è importante se sia stata colpa mia o sua: ho reagito male. Quei tre secondi mi fanno sembrare una persona cattiva, e io non lo sono. Per questo mi sono seduto con lui sul divano e gli ho chiesto scusa“, ha affermato Aleix Espargaro.

“Lavorerò per capire come gestire meglio le situazioni di forte tensione, in modo da non ripetere quanto accaduto. Le stagioni sono sempre più lunghe, ma devo imparare. Lavoro già con uno psicologo, ma non è come premere un pulsante. Negli ultimi due mesi ho già cambiato diverse cose nel mio ambiente, e neanche questo mi ha aiutato. Joan (Lacueva, ndr), che è un mio amico e che ha viaggiato con me negli ultimi dieci anni, non lavora più con me. Spero che nel 2024 farò meglio. Accetto le critiche. So cosa riceverò per quello che dico, ma non me ne frega niente di quello che dicono sui social media; sono andato a parlare con Franco perché è quello che sentivo nel mio cuore“, ha concluso lo spagnolo.