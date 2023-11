Festa rossa a Valencia! Bagnaia è campione del mondo

SportFair

La sfida tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia per il titolo di campione del mondo di MotoGP l’ha vinta chi è riuscito a tenere i nervi più saldi. Il weekend di gara di Valencia è iniziato con appassionanti scintille tra i due contendenti, con Jorge Martin che ha messo pressione al suo diretto rivale nelle prove libere del venerdì.

Bagnaia non si è mai dato per vinto, disputando prove e qualifiche brillanti e prendendosi un’importantissima prima fila in griglia. La Sprint di ieri, poi, ha sorriso a Jorge Martin, che ha trionfato, rosicchiando punti importantissimi a ducatista, solo quinto per una scelta sbagliata delle gomme.

Oggi la resa dei conti: Bagnaia, in pole dopo una penalizzazione a Vinales, e Martin sono stati protagonisti di un’ottima partenza e si sono trovati prestissimo uno dietro l’altro a duellare per la prima posizione.

Nel tentativo di superare Bagnaia, Martin ha toccato la moto del suo avversario, finendo lungo. Un imprevisto che ha innervosito lo spagnolo del team Pramac, costretto a rimontare.

Una rimonta, però, finita male: probabilmente innervosito dalla situazione, Jorge Martin ha spinto troppo, toccando la moto di Marc Marquez, finito rovinosamente a terra, e andando lungo, sulla ghiaia, dove poi è caduto.

Fine sogni di gloria dunque per Jorge Martin, che ha consegnato a gara in corso il titolo iridato a Pecco Bagnaia. Il torinese della Ducati ha proseguito la sua corsa, concentrato, in lotta per le migliori posizioni. A 8 giri dal termine della corsa la caduta di Jack Miller ha permesso a Bagnaia di prendersi la testa della corsa: primo posto che il torinese ha mantenuto fino alla fine della corsa.

Bagnaia chiude in bellezza una stagione spettacolare, tagliando per primo il traguardo del GP di Valencia, per festeggiare in grande il suo secondo titolo iridato consecutivo nella categoria regina. Bagnaia vince il GP di Valencia ed il Mondiale 2023 di MotoGP.

Secondo posto per Di Giannantonio, seguito sul podio da Zarco.