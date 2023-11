MotoGP, a Valencia l’ultima di Pol Espargaro: il commovente abbraccio tra fratelli | VIDEO

Spettacolo, colpi di scena, scintille, ma anche un pizzico di commozione. A regalare intense emozioni ieri, poco prima del GP di Valencia, ultimo round della stagione 2023 di MotoGP, sono stati i fratelli Espargaro.

Prima di salire in sella alla sua Aprilia, Aleix è andato a salutare il fratello Pol regalando un momento davvero commovente. Per Pol, infatti, la gara di ieri ha chiuso un importante capitolo della sua vita: lo spagnolo non sarà più un pilota del team GasGas e dal 2024 sarà test rider KTM.

I due fratelli, dunque, non saranno più in pista insieme a partire dalla prossima stagione e Aleix ha voluto salutare Pol con un abbraccio che ha fatto scendere le lacrime anche ai più duri di cuore.

Brothers love ❤️💜 Emotional moment on the grid today as @AleixEspargaro came to hug his little brother for his last race of the season. We are not crying, you are 🥹🥹🥹 @polespargaro #ValenciaGP #MotoGP #Pol44 pic.twitter.com/VqHm0GWqO5

— Tech3 Racing (@Tech3Racing) November 26, 2023