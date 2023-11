Milan-Dortmund, Sinner a San Siro: apoteosi per il tennista italiano | VIDEO

SportFair

Milan e Dortmund sono in campo per la partita della 5ª giornata della fase a gironi di Champions League. Tantissime emozioni nel primo tempo: prima il rigore sbagliato da Giroud, poi il penalty trasformato da Reus. Al 37′ si sblocca Chukwueze con un gol importantissimo.

Allo stadio San Siro non è passata inosservata la presenza di Jannik Sinner, reduce dal trionfo in Coppa Davis. “Essere qua è un’emozione pazzesca, speriamo di vivere una bella serata per il Milan”. Per il tennista anche un coro dei tifosi rossoneri: “sono emozioni che non riesco a spiegare. Dobbiamo sostenere la squadra in una partita importante, sono contento di essere qua e sostenere i ragazzi. So di avere 22 anni e che ho tanto da lavorare in vista del futuro”.

Sinner continua: “speriamo di passare un po’ di energia positiva al Milan. Sono numero quattro al mondo, ho vinto la Coppa Davis dopo una stagione incredibile ma credo che essere umili e accettare sfide e difficoltà sia fondamentale per crescere come persona. So che posso imparare ancora tante cose”.

San Siro celebra Jannik #Sinner 🧡 Il tennista saluta e ringrazia i suoi tifosi con un forte “Forza Milan”, che fa partire il coro personalizzato@janniksin pic.twitter.com/vWYoXU45Ks — Antonello Gioia (@antonello_gioia) November 28, 2023