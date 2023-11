Effetto Sinner! Olanda battuta in doppio con Sonego: Italia in semifinale di Coppa Davis

SportFair

Effetto Sinner anche sulla Coppa Davis! Il top player italiano scende in campo sul veloce di Malaga e ribalta le sorti di un confronto che per l’Italia aveva preso una brutta piega. Nel singolare della mattina, infatti, gli azzurri avevano rimediato un ko con Arnaldi che ha sprecato 3 match point e si è fatto beffare da van de Zandschulp.

Poi Sinner ha invertito il trend. Il tennista azzurro, finalista delle recenti ATP Finals, ha prima sconfitto 7-6 / 6-1 in singolare Tallon Griekspoor, per poi ripetersi nel doppio in coppia con Lorenzo Sonego. I due azzurri hanno superato la coppia formata da Griekspoor e Koolhof con il punteggio di 6-3 / 6-4 staccando il pass per la semifinale del torneo.