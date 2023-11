Capolavoro dell’Italia femminile agli Europei di curling: dominio contro la Svezia e finale!

SportFair

E’ spettacolo Italia agli Europei di curling ad Aberdeen: la squadra femminile ha demolito la Svezia e si è qualificata per l’ultimo atto. L’Italia compie un autentico capolavoro: le azzurre travolgono 11-2 la Svezia. Sabato la finale per l’oro, in programma alle ore 10, contro la Svizzera.

Stefania Constantini (Fiamme Oro), Elena Anthonia Mathis (C.C. Dolomiti), Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti) e Angela Romei (Fiamme Gialle) – accompagnate da Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) nel ruolo di riserva e seguite dall’allenatore Violetta Caldart e dal direttore tecnico Claudio Pescia – sono state perfette sin dal principio contro le svedesi capitanate dalla skip Wranå.

Subito con l’accelleratore al massimo, il primo end porta in dote 4 punti all’Italia con le azzurre impeccabili e brave ad approfittare di un errore proprio di Wranå per costruire il primo importante vantaggio. Da lì le azzurre rubano 4 mani consecutive con percentuali di tiro altissime che mettono pressione e inducono all’errore le avversarie. Poco a poco la distanza si dilata: dal 5-0 parziale del terzo end si arriva all’incredibile 10-0 con cui si va all’intervallo.

Nella sesta ripresa arriva la prima marcatura svedese, valida solo per entrare a referto, e poi una mano rubata dalle scandinave per il momentaneo 10-2. Nell’ottavo end l’Italia infligge il colpo del k.o. con un punto che chiude la contesa sull’11-2.

“Ci aspettavamo un match tirato, punto a punto, e invece abbiamo fatto una bellissima partita, quasi perfetta, di certo la migliore sin qui. Sono molto orgogliosa della mia squadra – spiega Stefania Constantini -. Ora ci godiamo il giorno di riposo per ricaricarci e poi torneremo sul ghiaccio perché il compito non è finito. Ci stiamo preparando al meglio, non solo per la finale ma nel percoso da qui a Milano Cortina”.

Dopo il 1982 e il 2006, è la terza volta della storia per la Nazionale femminile tricolore, ora a caccia di un successo continentale che non avrebbe precedenti. Dopo aver chiuso il girone al secondo posto, l’Italia ha sfoderato una prestazione monstre nella prima gara ad eliminazione diretta.