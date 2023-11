Formula 1, la partenza del GP di Abu Dhabi: duello Verstappen-Leclerc! | VIDEO

SportFair

Ci siamo. Ultima gara del Mondiale di Formula 1. Si chiude una stagione intensa, il cui risultato non è mai stato messo in dubbio fin dalle prime gare. Max Verstappen è stato il dominatore assoluto e, per non farsi mancare nulla, scatta dalla pole anche ad Abu Dhabi.

Al suo fianco Charles Leclerc, in crescendo nel finale di stagione. Solo 16° Carlos Sainz. Male anche Lewis Hamilton, 11°. Entrambi costretti a rimontare dalle retrovie. Allo spegnimento dei semafori è subito duello Verstappen-Leclerc: il ferrarista prova due volte a mettere in difficoltà il pilota Red Bull che gli chiude, per due volte, la porta in faccia! Si scalda subito la gara!

Así ha sido la salida del Gran Premio de Abu Dhabi. Muy fuertes los McLaren.#F1 #AbuDhabiGP 🇦🇪

pic.twitter.com/cDst92ST8l — Motor Xpert (@motor_xpert) November 26, 2023