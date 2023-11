Formula 1, la classifica Piloti e Costruttori 2023: la stagione finisce così!

SportFair

Max Verstappen vince anche la gara di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione di Formula 1 e tocca quota 550 punti in stagione finendo quasi per doppia Sergio Perez, secondo in classifica a 285 punti. Terza piazza per Lewis Hamilton con 234 punti. Quinto Leclerc con 206 punti, 6 in più di Sainz che chiude settimo con 200.

La Ferrari mastica amaro anche in ottica Mondiale Costruttori: a causa della penalità inflitta a Perez per un contatto con Norris, George Russell è salito sul podio ad Abu Dhabi permettendo alla Mercedes di prendersi la seconda piazza del Mondiale Costruttori ai danni della Ferrari. Prima, neanche a dirlo, la Red Bull.

La classifica Piloti Formula 1 2023

Max Verstappen (Red Bull) 550 Sergio Perez (Red Bull) 285 Lewis Hamilton (Mercedes) 234 Fernando Alonso (Aston Martin) 206 Charles Leclerc (Ferrari) 206 Lando Norris (McLaren) 205 Carlos Sainz (Ferrari) 200 George Russell (Mercedes) 175 Oscar Piastri (McLaren) 89 Lance Stroll (Aston Martin) 74 Pierre Gasly (Alpine) 62 Esteban Ocon (Alpine) 58 Alexander Albon (Williams) 27 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 17 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 10 Nico Hulkenberg (Haas) 9 Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 6 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 6 Kevin Magnussen (Haas) 3 Liam Lawson (Alpha Tauri 2 Logan Sargeant (Williams) 1 Nyck de Vries (AlphaTauri) 0

La classifica Costruttori Formula 1 2023

Red Bull 860 Mercedes 409 Ferrari 406 McLaren 302 Aston Martin 280 Alpine 120 Williams 28 AlphaTauri 25 Alfa Romeo 16 Haas 12