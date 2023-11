Formula 1, dominio Red Bull? Domenicali assicura: “nel 2024 una novità importante”

SportFair

La stagione 2023 di Formula 1 è stata senza storia: Max Verstappen e Red Bull hanno dominato dall’inizio alla fine del Mondiale, rendendo anche in qualche mondo noiosi i weekend di gara.

Guardando al 2024, c’è chi garantisce che lo spettacolo sarà assicurato e Red Bull non sarà dominante come accaduto finora: stiamo parlando di Stefano Domenicali, amministratore delegato della Formula 1, che ha parlato ai microfoni Sky.

“Direi complimenti a Max. Ha dato qualcosa di impressionante in termini di maturità e di stabilità alla Red Bull. Sabato in qualifica si vedono 20 vetture racchiuse in meno di un secondo. Naturalmente il ritmo di gara è diverso, ma penso che questa sarà la novità più importante che vedremo nel 2024. Si sbagliava chi diceva che con il budget cap non è possibile sviluppare la macchina. La crescita della McLaren lo ha dimostrato“, ha affermato Domenicali.

Decisamente meno ottimista Hamilton. Per quanto fiducioso nelle sue capacità e nella ripresa della Mercedes, finalmente guidata da una “stella polare”, il sette volte iridato non nasconde le difficoltà di un recupero tecnico veloce: “La Red Bull ha vinto con 17 secondi di vantaggio ad Abu Dhabi e non hanno nemmeno sviluppato la macchina da agosto. Questo è sicuramente una preoccupazione”. Una previsione non incoraggiante per gli avversari di Verstappen in vista del 2024.