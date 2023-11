Festeggiamenti in stile NBA per Bagnaia: anelli, schiacciate a canestro e un sedile… d’oro | VIDEO

SportFair

Pecco Bagnaia è tre volte campione del mondo! Il pilota torinese della Ducati ha conquistato oggi il suo secondo titolo iridato, consecutivo, in top class.

Bagnaia chiude in bellezza una stagione spettacolare, vincendo il GP di Valencia, disputato con intelligenza e concentrazione. Il torinese non si è fatto distrarre da giochini e strategie e, complice anche la caduta di Jorge Martin sul circuito spagnolo, ha vinto il suo terzo titolo iridato in carriera.

Festeggiamenti grandi per Bagnaia: sotto alla tribuna del suo fan club è stata allestita una scenografia… cestistica. Festa in stile NBA per il ducatista: a Bagnaia è stato consegnato un pallone da basket d’oro, col quale ha schiacciato a canestro. Bagnaia ha poi indossato tre anelli, come quelli che vincono i campioni di NBA, mentre ai suoi box è apparso un sedile tutto d’oro.

Así ha celebrado Pecco Bagnaia su segundo título de MotoGp 🏀 El piloto italiano suma su tercer título mundial (2 MotoGP consecutivos, Moto2)#ValenciaGP #MotoGP_jp #MotoGP#back2backnaiapic.twitter.com/YY1pVAiZbe — Noticias Rosetta (@RosettaNews) November 26, 2023