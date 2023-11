Europei Curling, le Nazionali azzurre in semifinale ad Aberdeen

SportFair

È stata una giornata trionfale, quella di martedì 21 novembre, per l’Italia del curling. Sia la nazionale maschile che quella femminile hanno difatti guadagnato con largo anticipo la certezza matematica di qualificarsi alle semifinali dei Campionati Europei in corso di svolgimento ad Aberdeen.

Gli uomini hanno ottenuto l’accesso ai play-off nel pomeriggio, addirittura con tre partite d’anticipo rispetto alla fine del girone. Le donne hanno fatto altrettanto in serata, accedendo alla fase a eliminazione diretta con due match ancora da disputare. Decisiva è stata la vittoria conseguita per 7-6 sulla Norvegia. L’affermazione, combinata al simultaneo successo della Svizzera sulla Scozia, ha algebricamente assicurato alle azzurre una delle prime quattro posizioni del round robin.

Dunque, l’esito dei rimanenti incontri della prima fase sarà di fatto ininfluente in chiave tricolore nell’economia del proseguo del torneo. Cionondimeno, i risultati serviranno a determinare la classifica finale dei gironi e, di conseguenza, il tabellone della fase a eliminazione diretta (prima contro quarta, seconda contro terza).

Le semifinali sono programmate in giorni differenti a seconda del settore. L’ambito femminile le manderà in scena già nella serata di giovedì 23, alle ore 20.00. Appuntamento mattutino, viceversa, per i maschi, i cui play-off cominceranno venerdì 24, alle ore 10.00.

Per quanto riguarda il calendario della parte finale della fase a gironi, Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) – accompagnati da Alberto Pimpini (Aeronautica Militare) nel ruolo di riserva e seguiti dal coach Ryan Fry – giocheranno contro Turchia (ore 10.00 di mercoledì), Finlandia (ore 20.00 di mercoledì) e Germania (ore 15.00 di giovedì).

Stefania Constantini (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti), Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti) e Angela Romei (Fiamme Gialle) – coadiuvate da Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) quale riserva e guidate dall’allenatrice Violetta Caldart – sfideranno invece Svezia (ore 15.00 di mercoledì) e Svizzera (ore 10.00 di giovedì).