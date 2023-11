Europei Curling, l’Italia femminile si inchina alla Svizzera solo all’ultimo tiro: è argento

SportFair

Sono ufficialmente finiti i campionati Europei di curling di Aberdeen 2023. L’Italia ha eguagliato il proprio miglior risultato di sempre, conquistando una prestigiosa medaglia d’argento.

A conseguirla è stata la squadra femminile composta da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti), Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti) e Angela Romei (Fiamme Gialle). Il quartetto era accompagnato da Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) nel ruolo di riserva e seguito in loco dall’allenatrice Violetta Caldart.

Nella finale disputata sabato 25 novembre, il team azzurro ha dovuto inchinarsi alla Svizzera campionessa del mondo in carica, giunta imbattuta alla partita decisiva per il titolo continentale. Il match è cominciato bene per la formazione tricolore, che ha obbligato le avversarie ad annullare il primo parziale, issandosi poi sull’1-0 grazie a una mano rubata.

Le elvetiche hanno reagito, ribaltando il risultato con due punti nel terzo end, al quale ha fatto seguito il pareggio italiano nella quarta fase. La compagine rossocrociata ha messo a referto uno stone nel tiratissimo quinto segmento, dopodiché è stata in grado di rubare la sesta mano, issandosi sul 4-2. “Botta e risposta” nel settimo e ottavo parziale, al termine del quale le svizzere erano quindi avanti 5-3.

L’Italia ha avuto il merito di pareggiare i conti nel nono end, portando la partita all’atto decisivo in equilibrio assoluto. Le azzurre hanno fatto di tutto per mettere in difficoltà le rivali, obbligando Alina Pätz a un complesso ultimo tiro. L’elvetica è riuscita a mettere la stone a punto, chiudendo la contesta sul 6-5.

L’argento odierno si aggiunge a quelli del 1982 e del 2006. Nel primo caso l’Italia si arrese alla Svezia, nel secondo alla Russia. Quella odierna è, complessivamente, la quarta medaglia di sempre. Non va infatti dimenticato il bronzo ottenuto nel 2017.