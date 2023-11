Coppa Davis, Arnaldi on fire: vince contro Popyrin e regala il primo punto all’Italia

SportFair

Si è concluso il primo match della finale di Coppa Davis tra Italia e Australia. In campo Alexei Popyrin e Matteo Arnaldi in un match che si è dimostrato molto equilibrato. Nella prima parte della gara si registrano due break, uno per parte, poi quello decisivo dell’azzurro nel momento chiave del primo set e la vittoria 5-7.

Nel secondo set si è registrata la reazione dell’australiano che sale in cattedra e domina 6-2. Nel terzo e decisivo set Arnaldi sembra in difficoltà, poi trova il modo di risollevarsi e chiude con un fantastico 4-6. Adesso il match point di Sinner per portare in trionfo l’Italia, di fronte Alex De Minaur.