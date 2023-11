Giocatrici in condizioni disumane: “le autorità calcistiche tacciono”, la denuncia di AFCON | VIDEO

Davvero incredibile quanto fatto emergere da AFCON 2023, che con un video ha svelato le condizioni disumane e di miseria in cui vivono le calciatrici della Nazionale U20 femminile della Repubblica Democratica del Congo durante un concentramento.

Nelle immagini si vede come le giovani atlete, che vivono in condizioni precarie e privati ​​dei servizi di base, devono dormire per terra e condividere il letto con le compagne di squadra.

Le giocatrici alloggiano in due stanze senza bagno e hanno iniziato a protestare con le autorità calcistiche del loro paese. Le atlete chiedono di essere pagate 1.250 dollari per quattro partite giocate con la maglia della propria nazionale, mentre la FECOFA (Federazione Congolese di Calcio) attualmente non paga ed è disposta a pagare solo 100 dollari .

Football authorities in DR Congo still mum about this. The next group of girls will get the same treatment if allowed to continue. #16DaysOfActivism https://t.co/JezkVZuyRk

— AFCON 2023 (@DiskiAfrika) November 28, 2023