Antonio Cassano allo scoperto sull’addio alla Bobo Tv: le confessioni a Valerio Staffelli

Antonio Cassano ha deciso di uscire allo scoperto e si è in parte sbilanciato sulle cause della rottura della Bobo tv. Il gruppo formato da Christian Vieri, Lele Adani, Nicola Ventura e Antonio Cassano ha fatto la fortuna del programma, ideato proprio da Vieri seguito con grande passione da tantissimi amanti del mondo del calcio. Proprio l’attaccante ex Inter ha annunciato, a sorpresa, l’interruzione della collaborazione con gli ex calciatori e amici.

Sono circolate tante voci sui motivi della rottura, dall’espetto economico a nuove collaborazioni. Proprio Antonio Cassano ha raccontato la sua verità, durante la consegna del Tapiro d’Oro da parte di Valerio Staffelli.

“I soldi non c’entrano niente, quelli li ho per tutta la vita. La BoboTv è un progetto che abbiamo creato assieme con condivisione e amicizia. Quando la condivisione viene meno, allora ognuno va per la sua strada”, le prime parole di Fantantonio.

“Noi tre (Cassano, Adani e Ventola, ndr) avevamo un’idea, volevamo andare avanti come sempre. Ma per farlo serve che si decida in quattro: non deve decidere uno solo e non si deve decidere in cinque. Vieri voleva comandare? Dovresti chiederlo a lui. Nella mia vita le uniche persone che possono comandarmi sono mia moglie e i miei figli”.