ATP Finals, Sinner-Djokovic è la partita più vista di sempre in Italia: numeri da record

Una settimana di sostegno incondizionato e caloroso da parte di tutta Italia per Jannik Sinner. Il giovane tennista di San Candido è stato acclamato, con un tifo da stadio, al PalaAlpitour di Torino, ma anche il pubblico da casa ha risposto in maniera importante migliorando, gara dopo gara, le percentuali di share quando scendeva in campo il numero 4 al mondo.

Numeri da record

La finale delle ATP Finals per Sinner non è andata secondo i piani, Djokovic si è dimostrato ancora troppo forte per l’azzurro nonostante il risultato opposto nel girone. Eppure, nonostante la sconfitta, per il tennis italiano quella di ieri è stata un giornata memorabile.

La partita fra Sinner e Djokovic è stata la più vista di sempre in Italia (di tennis, ndr). La sfida ha fatto registrare uno share del 29,3% con 5.493.000 spettatori a cui va aggiunta anche la cifra di Sky di 1.193.000 spettatori medi, con 2 milioni 278 mila contatti unici e il 6,4% di share, secondo miglior match di sempre su Sky dopo la finale di Wimbledon Berrettini-Djokovic.

Con 6.686.000 spettatori complessivi, la partita fra Sinner e Djokovic si è presa il record di incontro tennistico più visto della storia della tv italiana. Per fare un confronto: la partita fra Italia e Macedonia del Nord è stata vista da 7.033.000 spettatori, uno share del 33%. E si tratta di calcio, lo sport italiano per eccellenza.