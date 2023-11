ATP Finals, la finale è senza storia: Djokovic travolge Sinner e trionfa a Torino

SportFair

Novak Djokovic da capogiro nell’ultimo atto delle ATP Finals. Il tennista serbo è stato protagonista di una partita praticamente perfetta contro l’idolo di casa, Jannik Sinner. L’italiano non è riuscito a rispondere alla forza del numero uno al mondo e la partita non è stata quasi mai in discussione.

Novak Djokovic si è dimostrato in un momento fantastico dal punto di vista tecnico e fisico e ha confermato la bellissima semifinale contro Alcaraz. L’italiano, invece, non è stato di grado di replicare le ultime prestazioni ed è sembrato un po’ sottotono.

Il serbo prova a mettere subito le cose in chiaro nel primo set, piazza un break sull’1-2 e poi controlla fino al 3-6. Nel secondo set Djokovic non si risparmia e conquista subito un break, poi controlla e chiude con il punteggio di 3-6, dopo un’ora e 43 minuti.

“Una delle migliori stagioni della mia carriera, Jannik ha giocato un grande tennis. Sono molto orgoglioso delle ultime due prestazioni. Sinner mi ha costretto a migliorare”, le parole a caldo di Djokovic. Il serbo si laurea campione delle ATP Finals per la settima volta e supera il record di Federer.