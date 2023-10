WWE Fastlane 2023: la match card e dove vederlo

SportFair

La strada verso Survivor Series è tracciata, ma per arrivare a uno dei Big Four si passa da WWE Fastlane, importantissimo Premium Live Event previsto per la notte italiana tra sabato 7 e domenica 8 ottobre, direttamente dal Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis, Indiana. Un evento in cui ci sarà il ritorno di John Cena e tanti titoli in palio.

La match card di WWE Fastlane 2023

World Heavyweight Championship – Seth Rollins vs Shinsuke Nakamura: è l’ultima chiamata per il giapponese, che proverà a strappare il titolo a The Visionary in un Last Man Standing Match. Gli attacchi di Nakamura verso Rollins sono stati sempre più frequenti nelle ultime puntate di Monday Night Raw. Ora Seth ha l’occasione di vincere e chiudere definitivamente la rivalità.

John Cena & LA Knight vs Jimmy Uso & Solo Sikoa: l’obiettivo di Jimmy Uso è quello di riformare la Bloodline. Per schierarsi nuovamente dalla parte del fratello Solo Sikoa, Jimmy ha preso di mira John Cena. Il 16 volte campione del mondo, per liberarsi della Bloodline, ha chiesto aiuto a La Knight, uno degli uomini più amati del momento. Riusciranno insieme a sconfiggere gli alleati di Roman Reigns?

WWE Women’s Championship – IYO SKY vs Asuka vs Charlotte Flair: dopo l’incasso della valigetta del Money in the Bank, IYO SKY sta provando a dominare SmackDown insieme a Bayley e Dakota Kai. Per mantenere la corona, però, l’ex campionessa NXT dovrà provare a superare due icone assolute come Asuka e Charlotte Flair.

The Judgment Day (Balor & Priest) vs Cody Rhodes & Jey Uso: la nuova vita di Jey a Monday Night Raw è appena cominciata. L’ex membro della Bloodline, preso di mira dal Judgment Day, ha trovato in Cody un alleato importante per cancellare il passato e ripartire da zero. Occhio alle frizioni fra Balor e Priest, che ha ancora la valigetta del Money in the Bank…

LWO vs Bobby Lashley & The Street Profits: la nuova attitudine di Angelo Dawkins e Montez Ford si è totalmente sposata con la voglia di dominio di Bobby Lashley. I tre affronteranno la fazione di Rey Mysterio e Santos Escobar, con l’obiettivo di continuare a impressionare il pubblico.

Dove vedere WWE Fastlane 2023

Per seguire WWE Fastlane basta iscriversi al WWE Network. Così, tramite smartphone, tablet, pc e qualsiasi dispositivo elettronico, si possono vedere i Premium Live Event e tantissimi contenuti sul mondo WWE.

Per vedere Raw, SmackDown e NXT e non perdere niente degli show settimanali, basta abbonarsi a Discovery+ e seguire le puntate in diretta o on demand. Per guardare i tre show con il commento in italiano di Luca Franchini e Michele Posa, basta seguire DMAX. Il primo passaggio di Monday Night Raw è ogni lunedì alle 23.15. Stesso orario, ma di martedì, per SmackDown. Il mercoledì, invece, è il turno di NXT.