WWE Bash in Berlin 2024: il primo grande live event in Germania | DETTAGLI

SportFair

La WWE, parte del TKO Group Holdings (NYSE: TKO), ha annunciato oggi che Bash in Berlin, il primo grande WWE Premium Live Event che si terrà in Germania, si svolgerà alla Mercedes-Benz Arena di Berlino, Germania, sabato 31 agosto 2024.

I fan interessati a un’esclusiva opportunità di prevendita possono registrarsi ora visitando il sito https://www.wwe.com/bash-in-berlin-presale.

Inoltre, i pacchetti di biglietti Priority Pass saranno presto disponibili presso On Location, offrendo ai fan la possibilità di essere a bordo ring per ogni momento esaltante, compresi posti a sedere premium, ospitalità pre-show con apparizioni di Superstar WWE, opportunità di foto a bordo ring, merchandise esclusivo e altro ancora. A partire da oggi, i fan possono effettuare un deposito per assicurarsi l’accesso prima del pubblico.

L’annuncio di Bash In Berlin in collaborazione con Live Nation segue l’enorme successo di numerosi WWE Premium Live Event internazionali degli ultimi 12 mesi, tra cui: Elimination Chamber da Montreal, Backlash da Porto Rico, Night of Champions da Gedda e Money In The Bank da Londra. L’Australia ospiterà Elimination Chamber: Perth sabato 24 febbraio 2024.

Ulteriori informazioni saranno annunciate nelle prossime settimane. Per saperne di più, visitare il sito www.wwe.com.