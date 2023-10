Scommesse, El Shaarawy si espone: “quello che è successo va oltre ogni limite”

SportFair

Pochi giorni fa Fabrizio Corona ha fatto nuovi nomi legati allo scandalo scommesse. Ai microfoni di Striscia la notizia l’ex re dei paparazzi ha tirato in ballo anche Stephan El Shaarawy.

Il calciatore della Roma, che qualche giorno fa ha fatto intervenire i suoi legali, adesso ha deciso di esporsi personalmente.

Il post social di El Shaarawy

Ieri sera El Shaarawy ha deciso di dire la sua e di farlo sui suoi profili social. Con una Storia Instagram il calciatore si è sfogato così: “non sono una persona a cui piace esporsi pubblicamente, ma quello che è successo negli ultimi giorni va oltre ogni limite. Credo e ritengo di essere sempre stato apprezzato per la mia educazione, la mia discrezione e la dedizione al lavoro, in questo sport che amo. Nonostante questo oggi mi trovo a doremi difendere, come già in passato, dalla cattiveria di chi mi accusa di aver commesso fatti che per mia natura non potrei mai compiere. E chi anche solo un po’ mi conosce lo sa. Non giudicate mai per sentito dire, non dare ascolto a fatti o persone senza verificare, non commentate alimentando la diffusione di notizie false senza avere prove, perchè credetemi: quando ci si trova dall’altra parte fa davvero male”.