Rugby, il Sudafrica è campione del Mondo: trionfo in finale contro gli All Blacks!

SportFair

Il Sudafrica si è laureato campione del mondo di rugby per la quarta volta. L’ultimo atto ha regalato tante emozioni e la sfida di Parigi Saint-Denis contro gli All Blacks si è conclusa sul punteggio di 11-12.

Solo una meta nella finale: quella di Beauden Barrett per gli All Blacks, che giocano gran parte della sfida in inferiorità numerica per l’espulsione di Cane. A decidere la partita sono stati i quattro calci di punizione di Pollard. Gli Springboks diventano, così, la Nazione più titolata della storia della competizione con quattro vittorie.