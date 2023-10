Risultati WWE Fastlane 2023: top Rollins, cambia un titolo, c’è un gradito ritorno

SportFair

Seth “Freakin” Rollins soffre, rischia di perdere il titolo, ma alla fine di un meraviglioso Last Man Standing Match si conferma World Heavyweight Champion. Così si conclude il Main Event di WWE Fastlane, un Premium Live event fantastico che ha fatto impazzire i fan del Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis, Indiana. Un match pazzesco quello tra Rollins e Nakamura, l’ultimo di questa rivalità vinta da The Visionary.

Successo straordinario per Jey Uso e Cody Rhodes: l’ex membro della Bloodline, arrivato da poche settimane a Monday Night Raw, insieme a The American Nightmare strappa il titolo a The Judgment Day e diventa Undisputed WWE Tag Team Champion. Dura un solo mese il regno di Balor & Priest, sconfitti dopo un match meraviglioso. Grande vittoria di John Cena, che insieme al suo nuovo alleato LA Knight riesce a superare l’ostacolo Bloodline. Solo Sikoa e Jimmy Uso non possono opporsi a The Greatest of All Time.

Il partner di Santos Escobar e Rey Mysterio, per superare Bobby Lashley e The Street Profits, è Carlito. Il caraibico torna in WWE e grazie al suo Backstabber su Montez Ford consegna la vittoria al Latino World Order.

IYO SKY mantiene il WWE Women’s Championship. La campionessa in carica, grazie a uno splendido Moonsault su Charlotte Flair, ottiene il successo. Non mancano le controversie, perché nello stesso momento Asuka stava cedendo alla temibile Figure-Eight di Flair.

I risultati di WWE Fastlane 2023

WWE Undisputed Tag Team Championship

Vincitori: Cody Rhodes & Jey Uso vs The Judgment Day

Vincitori: vs The Judgment Day Six-Man Tag Team Match

Vincitori: Carlito & LWO vs Bobby Lashley & The Street Profits

Vincitori: vs Bobby Lashley & The Street Profits WWE Women’s Championship – Triple Threat Match

Vincitrice: IYO SKY vs Charlotte Flair vs Asuka

Vincitrice: vs Charlotte Flair vs Asuka Tag Team Match

Vincitori: John Cena & LA Knight vs The Bloodline

Vincitori: vs The Bloodline Last Man Standing – World Heavyweight Championship

Vincitore: Seth Rollins vs Shinsuke Nakamura