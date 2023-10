MotoGP, mercato piloti: c’è un primo annuncio sul futuro di Marquez

SportFair

E’ sempre più interessante la corsa al titolo mondiale in MotoGP. Le ultime gare hanno confermato l’ottimo stato di forma di Jorge Martin, un serio candidato alla vittoria finale. Lo spagnolo è tornato prepotentemente in corsa per la classifica piloti e il prossimo gran premio in Indonesia dovrà portare al cambio di passo del campione del mondo in carica Bagnaia. Il pilota italiano guida ancora la classifica generale, ma con appena 3 punti di vantaggio su Jorge Martin.

Marc Marquez si è classificato sul podio e ha confermato il grande talento. A tenere banco è anche il futuro dello spagnolo, destinato ad una nuova avventura a stretto giro di posta. Una conferma importante è arrivata da Gigi Dall’Igna ai microfoni di Sky Sport.

“Marc è stato uno dei piloti più forti della storia. Quindi che lui voglia fortemente salire su una Ducati non può che far piacere. Ha deciso di lasciare Honda per una Ducati non ufficiale: a maggior ragione questo sottolinea il fatto che voglia la nostra moto”, l’annuncio del direttore generale di Ducati Corse.

“Marquez è, per tanti motivi, un pilota ingombrante: sicuramente c’è la preoccupazione che possa in qualche modo rompere qualche equilibrio che c’è all’interno di tutti i team Ducati. Ma questo eventualmente farà parte del gioco e starà a noi essere bravi a gestire la situazione”.