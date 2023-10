MotoGP, diluvio sul Giappone! Gara sospesa: vince Martin, sorpresa sul podio

SportFair

Gara bagnata, gara fortunata. Potrà dirlo Jorge Martin che in Giappone si prende un’altra vittoria e accorcia ulteriormente il gap che lo separa da Pecco Bagnaia, secondo quest’oggi al termine di appena 13 giri. Gara interrotta e poi sospesa definitivamente a causa delle avverse condizioni meteo in una mattinata ricca di colpi di scena.

Il racconto del GP del Giappone

Emozioni al via: Martin blinda la prima posizione, Bagnaia scala dietro Miller, Vinales sulla ghiaia. Si parte con la pioggia: i piloti dopo un giro sono costretti subito al cambio moto. Errore di Martin va lungo e viene sorpassato da Espargaro e Bagnaia. Al 6° giro cade Brad Binder, primo degli eliminati di giornata. Nello stesso giro Martin infila sia Bagnaia che Espargaro e si riprende la prima posizione davanti al pilota Ducati.

Nel corso della gara aumenta l’intensità della pioggia. Sul bagnato va forte Marc Marquez che rimonta fino alla terza posizione superando Marco Bezzecchi. Caduta per Zarco. Al 13° giro i piloti chiedono e ottengono lo stop della gara per avverse condizioni meteo.

Si prova a ripartire dopo una lunga pausa, ma tra l’intensità della pioggia che non diminuisce e la progressiva diminuzione della luce, le condizioni per correre non sussistono. Neanche il tempo di completare un coraggioso warm up lap che arriva la decisione: gara terminata per avverse condizioni meteo, pieni punti assegnati per aver superato la metà dei giri previsti.

Vince Jorge Martin che si porta a 3 punti di distacco da Pecco Bagnaia, secondo quest’oggi ma ancora leader del Mondiale. Sorpresa sul terzo gradino del podio con Marc Marquez che torna fra i primi tre dando un forte segnale alla Honda, proprio in Giappone.

Le emozioni dei protagonisti

Marquez: “oggi mi sono divertito. È vero che all’inizio della gara sono stato molto calmo, sapevo che la gara sarebbe stata molto lunga. All’inizio era asciutta, se avessi spinto troppo avrei distrutto le gomme, poi con l’arrivo della pioggia avrei perso tanto tempo. Quando ho visto che c’era acqua sulla pista ho iniziato ad attaccare migliorando la mia velocità. La Race Direction ha fatto un buon lavoro, hanno fermato la gara nel momento corretto, c’era troppa acqua sulla pista e la luce stava sparendo. Per me andava bene anche ripartire, avevo la possibilità di vincere.“.

Bagnaia: “sono molto contento perchè è la prima volta che salgo sul podio sotto la pioggia. La situazione era troppo rischiosa per continuare la gara, la pioggia era troppo forte. Magari avrei potuto vincere… Jorge ha guadagnato altri punti, ma sono comunque contento della gara“.

Martin: “oggi ero convinto di fare un buon risultato. Quando ho visto che iniziava a piovere ho aspettato per vedere cosa avrebbero fatto gli altri e quando ho visto che si fermavano ho deciso di fermarmi anche io. Ho fatto un gran pit stop. Avevo un gran feeling, anche quando ho perso l’anteriore all’inizio e sono andato un po’ esterno ho ripreso posizioni. Avevo tanto grip sul posteriore, ho superato tanti piloti, ho preso la testa della corsa, un buon vantaggio e ho vinto. Sono felice. Nel finale era troppo pericoloso per continuare a correre“.