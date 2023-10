Addio al campione di hockey Adam Johnson: sui social il messaggio della fidanzata Ryan | FOTO

SportFair

E’ arrivata ieri la tragica notizia della morte di Adam Johnson, giocatore di hockey nei Panthers. L’atleta si trovava in campo per la sfida contro gli Steelers, valida per la British Ice Hockey Cup, quando la lama di un pattino di un avversario gli ha tagliato la gola.

Inutili i tentativi di rianimarlo, l’atleta è morto poco dopo.

Sui social in tantissimi hanno reso omaggio ad Adam, tra questi anche la fidanzata, Ryan Wolfe. Questa mattina la ragazza, fidanzata di Adam Johnson dall’estate scorsa, ha pubblicato una dolce Storia Instagram per rendere omaggio al suo ragazzo. “Mio dolce dolce angelo. Mi mancherai per sempre e ti amerò sempre“, ha scritto a corredo di una foto dell’atleta.