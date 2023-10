Il figlio di 7 anni muore dopo una lunga malattia, Tuisova manca al funerale per restare ai Mondiali di rugby

SportFair

Storia tragica e da brividi dal mondo del rugby. Sembra che la stella delle Fiji, Josua Tuisova, abbia deciso di mancare il funerale del figlio di sette anni per restare ai Mondiali di rugby.

E’ stato il padre di Tuisova a comunicare la morta del figlio, che da tempo combatteva con una malattia. La tragica notizia è arrivata poche ore prima che il giocatore contribuisse alla vittoria per 17-12 delle Fiji sulla Georgia a Bordeaux sabato scorso. Ora, secondo Fiji Village, Tuisova ha compiuto l’estremo sacrificio per la sua squadra mancando al funerale del suo defunto figlio.

Domenica le Fiji affronteranno il Portogallo nell’ultima partita della fase a gironi e sono sulla buona strada per raggiungere la fase a eliminazione diretta solo per la terza volta nella loro storia, con l’Inghilterra che potrebbe essere l’avversaria ai quarti di finale.

Tuisova è stato fondamentale per la sua squadra ed è stato nominato migliore in campo nella vittoria per 22-15 sull’Australia.

“Con il cuore pesante, annunciamo la scomparsa del nostro amato Tito Micgabraph Donzel Ratulevu. È il figlio del signor Josua Tuisova e della signora Katarina Ladoge Ramoce. Conosciuto affettuosamente come “Tito”, se ne andò pacificamente dopo una lunga battaglia contro una malattia debilitante all’ospedale di Lautoka“, con questo comunicato è stata annunciata la morte del figlio di Tuisova.