Mondiali Rugby, chi è Tommaso Allan? Carriera, passioni e moglie del mediano azzurro | FOTO

SportFair

E’ tutto pronto a Lione per un nuovo round dei Mondiali di rugby 2023. Gli azzurri sfidano questa sera la Francia nell’ultimo match della fase a gironi della rassegna iridata. Una partita da dentro o fuori: chi vince, infatti, vola ai quarti di finale, con la Francia favorita. Ai Bleus, infatti, basta perdere con due punti di bonus, nel caso in cui l’Italia nn dovesse segnare quattro mete, o pareggiare, per assicurarsi il pass per la fase successiva dei Mondiali.

Gli azzurri, comunque, non scenderanno in campo già vinti, ma cercheranno di lottare fino alla fine per una storica vittoria. Tra i campioni che oggi lotteranno in campo c’è anche Tommaso Allan, tra i protagonisti in questa rassegna iridata.

Chi è Tommaso Allan

Tommaso Allan, mediano d’apertura, è uno dei protagonisti azzurri dei Mondiali di rugby. Nato a Vicenza nel 1993, Tommy, così si fa chiamare, ha il rugby nel sangue: la madre, Paola Berlato, vicentina, è stata mediano di mischia nel Vicenza e nelle Perle Nere, il padre, scozzese, è stato invece tallonatore, mentre lo zio John ha vinto il Sei Nazioni con la sua Scozia.

Tommaso Allan ha iniziato a giocare a rugby nelle giovanili del Petrarca Padova, per poi proseguire la sua carriera in Inghilterra e Sudafrica, diventando professionista nel 2013 nel Perpignano.

Allan, a livello internazionale, ha esordito nelle giovanili con la maglia della Scozia, ma nel 2013 ha vestito la casacca azzurra dopo la convocazione di Jacques Brunel ai test di fine anno. Nel 2016 inizia la sua avventura in Italia, al Benetton e decide di confermare il suo impegno in azzurro, scegliendo la Nazionale italiana.

Vita privata

Allan è sposato con Benan, ragazza turca conosciuta durante un weekend a Barcellona, dove lei studiava neuroscienze, dal 2018. Lei è una esperta in scienze cognitive con esperienza sulle emozioni umane, sul comportamento e sul processo decisionale. Lavora come CTO e CSO per aziende per eseguire e dirigere la ricerca scientifica sui dati umani nei sistemi intelligenti di intelligenza artificiale, Web, VR e AR.

Tommaso Allan e Benan sono diventati genitori a luglio del 2022, quando è nato il piccolo Aiden. Allan è un grande appassionato di basket ed NBA ed è molto attirato anche dal mondo del golf.