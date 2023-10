Milan-Juventus, la coreografia di protesta e la presenza di Fagioli sugli spalti | FOTO

SportFair

Milan e Juventus sono in campo per la 9ª giornata del campionato di Serie A. La corsa scudetto è sempre più scoppiettante e le due squadre sono chiamate a rispondere alle vittorie di Inter e Napoli. Lo stadio San Siro è pieno in ogni ordine di posto e lo spettacolo è mozzafiato.

All’ingresso delle squadre in campo è andata in scena una protesta da parte dei tifosi di casa. Il motivo riguarda il caro-prezzi dei settori ospiti negli stadi italiani. Al posto della coreografia di incoraggiamento per la squadra è stato esposto uno striscione di protesta: “settore ospiti, fissare un tetto al prezzo del biglietto”.

Sugli spalti non è passata inosservata la presenza di Nicolò Fagioli, squalificato per 7 mesi in relazione allo scandalo scommesse. Al 40′ la partita svolta per l’espulsione di Thiaw.