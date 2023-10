Il Milan crolla contro il Psg, l’allenatore Pioli cade a bordocampo | VIDEO

SportFair

La Champions League entra sempre più nel vivo e anche la 3ª giornata della fase a gironi è nella fase conclusiva. Sono in arrivo indicazioni per la qualificazione agli ottavi di finale e la sfida Psg-Milan potrebbe ribaltare la classifica. La squadra di Luis Enrique si conferma una grande protagonista e si è messa in mostra con un ottimo primo tempo.

I padroni di casa passano in vantaggio con il solito Mbappé, autore di un’azione personale da stropicciarsi gli occhi. Nel secondo tempo gol annullato a Dembele, poi Kolo Muani sembra indirizzare il risultato con la rete del raddoppio. Un altro episodio è diventato virale sui social: il piccolo incidente per Stefano Pioli.

L’allenatore del Milan è inciampato sul borsone di un collaboratore cadendo a terra. Poi si è subito rialzato senza conseguenze fisiche.

PIOLI AHAHAHAH

ma che è ubriaco?

pic.twitter.com/xdLQMTcIpc — astrothunder ☻ (@justascorpio7) October 25, 2023