Marialuisa Jacobelli da sogno: la presentatrice strega calciatori e tifosi | FOTO

Si stanno disputando in questi giorni le partite della fase a girone delle competizioni europee. Martedì è sceso in campo il Napoli che ha sfidato l’Union Berlino. Jack Raspadori ha regalato ai campioni d’Italia il gol della vittoria, ma a bordo campo in tanti sono stati distratti da una bella presenza.

Stiamo parlando di Marialuisa Jacobelli, conduttrice italiana, inviata di Sportmediaset. Marialuisa, che sui social vanta 3,5 milioni di follower, ha stregato proprio tutti: parlano di lei, infatti, anche all’estero.

La 31enne è stata anche acclamata come sosia di Kim Kardashian e con la sua sensualità strega proprio tutti, tifosi e giocatori. Di recente, infatti, Pavard, dopo la vittoria col Benfica, le ha voluto regalare la sua maglia.