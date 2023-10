GP Indonesia, Bezzecchi e Marini provano a esserci: la situazione

SportFair

Una corsa contro il tempo per chi della velocità ne ha fatto il proprio mestiere e la propria ragione di vita. Il GP dell’Indonesia è ormai alle porte e i piloti del Team Mooney VR46 hanno voglia di scendere in pista insieme ai colleghi. Ma la loro presenza a Mandalika non è certa. Facciamo chiarezza.

Infortuni da smaltire

Marco Bezzecchi ha rimediato una frattura alla clavicola destra durante una caduta in allenamento, si è sottoposto a un’operazione chirurgica l’8 ottobre e sta provando a recuperare in tempo per esserci. Infortunio alla clavicola sinistra per Luca Marini, avvenuto durante la Sprint Race del GP dell’India dello scorso 23 settembre. Per il primo il ‘fit’ dei medici è in forte dubbio, viste le tempistiche ristrette, il secondo dovrebbe aver smaltito il decorso post operatorio e dovrebbe esserci con maggior probabilità.

Le parole di Bezzecchi

Queste le parole del ‘Bez’ prima della sua partenza per l’Indonesia: “la mia sarà una corsa contro il tempo per cercare di essere in pista venerdì mattina: l’infortunio non ci voleva, soprattutto in questo momento decisivo della stagione. Subito dopo l’operazione si è prospettata la possibilità di cercare di partecipare alla gara: dopo 48 ore, dei consulti medici e un programma di fisioterapia molto intenso fino all’ultimo minuto, con il team abbiamo deciso di raggiungere l’Indonesia per avere il ‘fit to race’. Non sarà facile, sarà un week end davvero impegnativo, ma vorrei provarci. Un grazie sentito a squadra, equipe medica, Academy e tifosi che mi hanno sostenuto in questi giorni“.

Le parole di Marini

Le sensazioni di Luca Marini propendono per un maggiore ottimismo: “sono felice di tornare a Mandalika, il recupero procede bene, dopo l’operazione ho iniziato cure e fisioterapia e mi sento pronto a tornare in sella alla Ducati. Aspetto il check medico al circuito, ma l’obiettivo è correre le tre gare di questa tripletta e ritrovare le buone sensazioni che avevo in India: non sarà un weekend facile, ma sono motivato a fare bene“.