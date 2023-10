Giro d’Italia 2024, la presentazione: tutte le 21 tappe nel dettaglio

SportFair

E’ andata in scena la presentazione del Giro d’Italia 2024, l’attesa è già altissima e lo spettacolo si preannuncia di altissimo livello. La prossima edizione prenderà il via sabato 4 maggio da Venaria Reale. La Regione Piemonte ospiterà le prime tre tappe – e la partenza della quarta frazione – della 107^ edizione.

Si parte con la Venaria Reale-Torino. Lungo i 136 km del percorso ci saranno tre GPM con passaggio sul colle di Superga a 75 anni esatti dalla tragedia che vide l’aereo che trasportava il Grande Torino schiantarsi contro la collina che sovrasta il capoluogo piemontese.

Il giorno successivo sarà già tempo di arrivo in salita con la San Francesco al Campo-Santuario di Oropa (Biella) che ricorderà l’impresa compiuta da Marco Pantani al Giro d’Italia 1999. Il finale, con l’ascesa di Nelva a precedere la scalata verso il Santuario, ricalca quello del GranPiemonte del 2019 vinto da Egan Bernal.

La terza e ultima tappa piemontese sarà la Novara-Fossano, adatta ai velocisti ma con uno strappo finale che potrebbe tagliar fuori gli sprinter più puri. La carovana saluterà la Regione Piemonte il 7 maggio con la quarta frazione che partirà da Acqui Terme e terminerà ad Andora, dopo 187 km.

Poi è stato il turno della presentazione della altre tappe.

La quinta tappa avrà inizio a Genova e finirà a Lucca, in Toscana, dopo 176 km. La sesta tappa arriverà a Ropolano Terme. La settima tappa sarà una cronometro con partenza a Foligno. La nona tappa arriverà a Napoli. La decima tappa sarà Pompei-Cusano Mutri. Nell’undicesima tappa arrivo a Francavilla al Mare, da Martinscuro fino a Fano per la dodicesima frazione. Partenza da Riccione per la tredicesima tappa, la quattordicesima sarà una cronometro di 31 km.

Durissima la quindicesima frazione con arrivo a Livigno. La sedicesima frazione partirà a Livigno, affronterà lo Stelvio e terminerà a Santa Cristina Valgardena. Arrivo a Passo Broncon per la diciassettima tappa. Diciottesima frazione per i velocisti con arrivo a Padova. Infine la penultima tappa con arrivo a Bassano del Grappa, infine la passerella a Roma.

Tutte le tappe

Venaria Reale-Torino, 136 km San Francesco al Campo-Santuario di Oropa, 150 km Novara-Fossano, 165 km Acqui Terme-Andora, 187 km Genova-Lucca, 176 km Viareggio-Rapolano Terme, 177 km Foligno-Perugia ITT, 37.2 km Spoleto-Prati di Tivo, 153 km Avezzano-Napoli, 206 km Pompei – Cusano Mutri, 141 km Foiano di Valfortore – Francavilla al Mare, 203 km Martinsicuro – Fano, 183 km Riccione – Cento, 179 km Castiglione delle Stiviere – Desenzano del Garda, 31 km Manerba del Garda – Livigno, 220 km Livigno – Santa Caterina Valgardena, 202 km Selva di Val Gardena – Passo del Brocon, 154 km Fiera di Primiero – Padova, 166 km Mortegliano – Sappada, 154 km Alpago – Bassano del Grappa, 175 km Roma – Roma, 126 km