Dal ciclismo all’atletica: Dumoulin ritrova il sorriso nella mezza maratona

Tom Dumoulin brilla ancora nello sport. Il campione olandese, ex ciclista, vincitore del Giro d’Italia 2017, ha appeso la bicicletta al chiodo, ma non per questo ha messo fine alla sua carriera di atleta.

Il 33enne, che negli ultimi tempi da ciclista non riusciva più ad ottenere buoni risultati e divertirsi, ha ritrovato il sorriso praticando atletica e questa domenica ha dimostrato di poter essere competitivo, partecioando alla mezza maratona di Amsterdam, una delle gare più importanti dei Paesi Bassi.

Dumoulin, che nel novembre 2021 aveva già ottenuto un secondo posto in una gara di 10 chilometri disputata nella sua Maastricht, questa domenica è riuscito a finire la mezza maratona di Amsterdam con il tempo di 1:10:04, chiudendo la gara con un 21° posto.

“Ho finito la mezza maratona di Amsterdam in 1:10:04! Che esperienza! Grazie mille TCS Amsterdam Marathon! Volevo finire sotto l’1:15, ma ho trovato un buon gruppo e questo mi ha fatto andare più veloce. Ora non credo che sarò in grado di camminare per le prossime due settimane“, ha scritto sui social l’olandese.