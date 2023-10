Corona accusa Lorenzo Pellegrini per il caso escort e stalking: la dura risposta del calciatore | FOTO

SportFair

Non c’è pace per il calcio italiano. L’ultima bomba sganciata da Fabrizio Corona ha travolto un altro calciatore della Nazionale italiana e della Roma: “tre denunce per stalking a Parma, una ad Avezzano e una Roma. I guai con la escort di Lorenzo Pellegrini”, è il titolo pubblicato sul sito dillingernews.it.

Secondo quanto riporta il sito una giovane escort rumena avrebbe presentato tre denunce per stalking a Parma, una ad Avezzano e una a Roma, tutte nei confronti di Lorenzo Pellegrini.

Il calciatore della Roma minaccia provvedimenti, come confermato in un messaggio pubblicato sui social: “ho dovuto sprecare tre minuti della mia giornata per leggere l’articolo pubblicato su un canale Instagram riportante notizie inventate sul mio conto. Non voglio invece sprecare più di 3 secondi per smentire delle ovvie sciocchezze. Ci penseranno i miei legali, cui ho già conferito mandato per tutelare gli interessi e soprattutto i valori miei e della mia famiglia.

Ora ho cose più importanti a cui pensare, visto che a breve nascerà il mio terzo figlio. Mi auguro che le autorità competenti si attivino prontamente per tutelare le persone per bene”.