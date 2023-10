ATP Shanghai, Sinner batte Giron: è qualificato per le Finals di Torino

SportFair

Lo avevamo lasciato a Pechino con il trofeo in mano dopo la vittoria in finale su Medvedev, lo abbiamo ritrovato in un’altra città cinese, Shanghai, sempre vincente. Jannik Sinner ha ripreso da dove aveva lasciato. Qualche giorno per ricaricare le pile e poi nuovamente in campo sul cemento cinese.

Vittoria importante quella odierna nei 32esimi dell’ATP di Shanghai che vale la qualificazione matematica alle ATP Finals di Torino per il giovane tennista italiano. Sinner, numero 4 del ranking, ha sconfitto in due set Marcos Giron, americano numero 80 al mondo. Primo set molto combattuto, chiuso al tie-break per 9-7 in favore del tennista di San Candido che nel secondo si è imposto con maggiore facilità per 6-2.