Di sola atletica non si vive, le confessioni di Alica Schmidt: “guadagno con i social”

Definita l’atleta più sexy del mondo, Alica Schmidt si è lasciata andare a forti rivelazioni in un video su TikTok. Atleta dei 400 metri, la tedesca ha ammesso che è impossibile per lei vivere solo di atletica, svelando al mondo intero il suo stipendio incredibilmente basso.

La 24enne ha gareggiato a livello mondiale ed europeo per il suo paese e ha fatto parte della staffetta 4×400 metri alle Olimpiadi del 2020. Nonostante sia arrivata all’apice del suo sport, Schmidt ha rivelato in un video su TikTok che non guadagna quasi nulla dall’atletica.

“In linea di principio devo dire che per la maggior parte degli atleti tedeschi di atletica leggera non è facile guadagnarsi da vivere con lo sport. Se siamo in squadra, cioè in nazionale, riceviamo 700 euro (£ 611) da Sporthilfe”, ha rivelato l’atleta.

Schmidt ha aggiunto che alcuni atleti ricevono ogni mese “una piccola somma” dalle loro società, ma ha ammesso che “di solito non è sufficiente per guadagnarsi da vivere“.

Competere ai massimi livelli è il sogno di ogni atleta, ma Schmidt ha spiegato che non sempre questo viene ricompensato finanziariamente. L’atleta tedesca ha poi spiegato che spesso gli atleti devono pagare un extra “perchè le spese di viaggio e di albergo non sono sempre coperte“.

Secondo Alica, chi ha il sogno di essere un atleta dovrebbe anche studiare parallelamente o lavorare part-time, così come fa lei, che sta studiando gestione dei media e delle comunicazioni.

Come guadagna da vivere Alica Schmidt

L’atleta tedesca ha poi rivelato di riuscire a guadagnarsi da vivere grazie al suo lavoro sui social media: Alica ha 4,7 milioni di follower su Instagram e 2 milioni su TikTok.

I suoi post social le consentono di guadagnare denaro extra. “Sono grata di guadagnare i miei soldi con i social media e di potermi risparmiare un altro lavoro part-time“, ha detto, senza entrare poi nei dettagli del suo guadagno.