WTA Guadalajara, Camila Giorgi ko agli ottavi: Sakkari elimina l’azzurra

SportFair

Termina agli ottavi di finale il cammino di Camila Giorgi nel WTA di Guadalajara. Sul cemento messicano l’azzurra, numero 56 del panorama tennistico femminile, ha alzato bandiera bianca contro la greca Maria Sakkari, numero 9 al mondo e seconda forza del tabellone.

Accoppiamento complicato per la tennista di Macerata che si è trovata ad affrontare un’avversaria ostica, talentuosa e decisamente in forma. Il punteggio lascia spazio a poche analisi. Sakkari si è imposta in 67 minuti di gioco, distribuiti su due set vinti con il punteggio di 2-6 / 2-6.