Vuelta di Spagna, Molano svernicia tutti a Zaragoza: successo in volata

La 12ª tappa della Vuelta di Spagna 2023 parla colombiano. Dopo il successo a Madrid della passata edizione, Juan Sebastian Molano si ripete sul traguardo di Zaragoza a un anno di distanza. Frazione adatta ai velocisti quella odierna, con partenza da Olvega e arrivo, dopo 150.6km, proprio a Zaragoza.

Nessun GPM previsto nel tracciato, solo una salita di 2.8 km al 3.7% e un finale per ruote veloci con un ampio tratto in discesa. Nella volata conclusiva grande lavoro di Oliveira che ha pilotato lo scatto di Juan Sebastian Molano, imprendibile una volta partito. Kaden Groves, già 3 volte vincitore in questa edizione, si è dovuto accontentare del secondo posto davanti a Van Poppel.