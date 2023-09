Vuelta di Spagna, tappa oggi Pola de Allande-La Cruz de Linares: percorso e favoriti

SportFair

La Vuelta di Spagna 2023 si avvia verso la conclusione. Oggi in scena la 18ª tappa della grande corsa iberica, Pola de Allande-La Cruz de Linares, altro arrivo in salita che potrà cambiare la classifica generale. Scopriamo insieme percorso e favoriti di giornata.

Il percorso

Quest’oggi, i ciclisti dovranno affrontare 178.9 km con 5 GPM in programma. Primi 40 km mossi ma senza salite. La prima asperità di giornata sarà l’Alto de las Estacas (5.1 km al 7.5%). Poi giù in discesa, tratto in falsopiano e nuovamente in salita, questa volta sul Puerto de San Lorenzo (9.9 km all’8.6% con punte che arrivano fino al 16%). Toccherà poi all’Alto de Tenebredo (3.4 km al 9.5%), per poi arrivare sulla salita finale di Puerto de la Cruz de Linares (8.3 km all’8.6% con pendenze fino al 16%) da percorrere due volte.

I favoriti

Ha ancora senso parlare di favoriti di tappa quando c’è un arrivo in salita? La Jumbo-Visma ha monopolizzato, fin qui, la Vuelta di Spagna 2023 e lo farà fino alla fine. Sepp Kuss dovrà difendere la Maglia Rossa da Jonas Vingegaard e Primoz Roglic che, seppur leggermente più indietro, ha messo nel mirino i due compagni. Possibili outsider Ayuso e Mas, ma i gialloneri saranno difficili da battere.