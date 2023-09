Vuelta di Spagna, tappa oggi Hipódromo de la Zarzuela-Madrid: percorso e favoriti

SportFair

E’ tutto pronto per la 21ª tappa della Vuelta di Spagna, oggi va in scena l’ultimo atto con la Hipódromo de la Zarzuela-Madrid. In programma 101,1 chilometri: si entra presto nella Capitale iberica, poi il circuito finale dopo 48,9 chilometri. Tutto completamente pianeggiante con 6 chilometri da ripetere 9 volte, senza insidie.

Già sicuro della maglia verde, Kaden Groves è uno dei candidati principali. Lo sfidante è Sebastian Molano, poi l’italiano Alberto Dainese. In casa azzurra occhio anche a Filippo Ganna.