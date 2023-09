Vuelta di Spagna, Sauveterre de Bearn-Larra Belagua: percorso e favoriti

SportFair

Sabato pomeriggio in compagnia della 14ª tappa della Vuelta di Spagna 2023. Quest’oggi si partirà verso le 12:55 da Sauvetterre de Bearn per arrivare a Larra Belagua intorno alle 17:30. Scopriamo il percorso e i favoriti di giornata.

Il percorso

I ciclisti dovranno affrontare 156.2 km di percorso con 4 GPM presenti. I primi 50 km sono totalmente pianeggianti. La prima salita è il Col de la Houcere (11.1 km all’8.8% di pendenza media con picchi del 14%). Una volta scollinato si andrà poi in discesa, per poi approcciare la scalata del Puerto de Larrau (14.9 km all’8%).

Successivamente toccherà al Puerto de Laza (3.4 km al 6.3%). L’ultima asperità di giornata è il Puerto de Bealgua (9.5 km al 6.3% con punte al 10%).

I favoriti

Dopo il dominio della Jumbo-Visma nella tappa di ieri, con i giallo-neri capace di monopolizzare le prime tre posizioni del podio, l’arrivo in salita di quest’oggi non può che vedere il terzetto nuovamente favorito. Gli outsider (Ayuso, Mas) chiamati a dare qualche segnale di risposta. In alternativa, possibile una fuga.