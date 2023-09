Vuelta di Spagna, Evenepoel vince a La Cruz de Linares: Kuss in Rosso

SportFair

Ultima tappa per scalatori prevista nel calendario della Vuelta di Spagna 2023. La grande corsa iberica volge verso il termine e con la 18ª frazione, Pola de Allande-La Cruz de Linares, presenta l’ultima chance per gli scalatori. La Jumbo-Visma ha dominato, fin qui, in salita, ma il successo odierno porta la firma di Remco Evenepoel. Il Campione del Mondo scappa con Poole e Caruso, ma sulla salita finale di Puerto de la Cruz de Linares (8.3 km all’8.6% con pendenze fino al 16%, da percorrere due volte) fa il vuoto e va a prendersi il successo di tappa in solitaria. Secondo Caruso, terzo Kron.

Per quanto riguarda la questione Maglia Rossa, la decisione è interna alla Jumbo-Visma. Roglic e Vingegaard non attaccano il compagno Sepp Kuss che conserva la Maglia Rossa. Ordini dall’alto o decisione comune? Fatto sta che l’americano potrebbe chiudere in Rosso a Madrid.

Ordine arrivo 18ª tappa

Remco Evenepoel (Soudal-Quickstep) in 4h47’37” Damiano Caruso (Bahrain Victorious) +4’44” Andreas Lorentz Kron (Lotto Dstny) +5’10” David Max Poole (DSM) +5’12” Paul Orselin (Totalenergies) +5’17” Julien Bernard (Lidl-Trek) +6’11” Egan Bernal (Ineos Grenadiers) +7’01” Juan Ayuso (UAE Emirtes) +9’29” Enric Mas (Movistar) +9’29” Sepp Kuss (Jumbo Visma) +9’29”

La classifica generale

Sepp Kuss (Jumbo-Visma) 65h 31′ 27″ Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) + 00′ 17″ Primoz Roglic (Jumbo Visma) + 01′ 08″ Juan Ayuso (UAE Emirates) + 04′ 00″ Mikel Landa (Bahrain Victorious) + 04′ 19″ Enric Mas (Movistar) + 04′ 30″ Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe) + 07′ 37″ Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) + 08′ 35″ Joao Almeida (UAE Emirates) + 10′ 20″ Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) +12′ 20”