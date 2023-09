Vuelta di Spagna, l’11ª tappa è di Jesus Herrada: la classifica generale

SportFair

Continua il programma con la Vuelta di Spagna ed è andata in archivio anche l’11ª tappa. Successo di Jesus Herrada, in grado di imporsi nei 163.5 km da Lerma a Laguna Negra. Per lo spagnolo si tratta della terza vittoria in carriera battendo nella volata in salita Romain Gregoire.

Terzo posto per il danese Kron e quarto Jonathan Caicedo. Decimo posto per Filippo Ganna. Nelle retrovie i big con Kuss ancora in maglia rossa.

Vuelta di Spagna, la classifica dell’11ª tappa

Herrada (COFIDIS) 3:29’17” Gregoire (GROUPAMA) +3” Kron (LOTTO DSTNY) +8” Caicedo (EDUCATION-EASY POST) +12” Thomas (INEOS GRENADIERS) +19” Sanchez Mayo (BURGOS) +24” Molard (GROUPAMA) +24” Prodhomme (CITROEN TEAM) +27” Godon (CITROEN TEAM) +58” Ganna (INEOS GRENADIERS) +1’16”

Maglia rossa

Sepp Kuss (Jumbo-Visma) 39h27’45” Marc Soler (UAE Emirates) +26″ Remco Evenepoel (Quick Step) +1’09” Primoz Roglic (Jumbo Visma) +1’36” Lenny Martinez (Groupama-FDJ) +2’02” Joao Almeida (UAE Emirates) +2’16” Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) +2’22” Juan Ayuso (UAE Emirates) +2’25” Enric Mas (Movistar) +2’50” Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) +3’14”