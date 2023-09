Volley femminile, l’Italia si qualifica alle Olimpiadi se… Le combinazioni

SportFair

L’Italia femminile di volley è reduce dalla bella vittoria contro la Germania ed è alta l’attesa per la sfida di domenica contro la Polonia. Le azzurre si giocano tantissimo ed in particolar modo il pass per le Olimpiadi 2024 a Parigi. Alla Atlas Arena di Lodz andrà in scena un vero e proprio scontro diretto tra Italia e Polonia, chi vince si qualifica. La perdente dovrà affidarsi al ranking per definire le ultime 5 ammesse. L’Italia potrebbe qualificarsi anche in caso di sconfitta, vediamo le combinazioni.

L’Italia di volley si qualifica se…

Batte la Polonia con qualsiasi risultato.

Perde per 3-0 contro la Polonia e gli USA perdono contro la Germania per 3-0 o 3-1.

Perde per 3-1 contro la Polonia e gli USA perdono contro la Germania per 3-0 o 3-1.

Perde per 3-2 contro la Polonia e gli USA perdono contro la Germania per 3-0, 3-1 o 3-2.