US Open, Djokovic centra un nuovo record pazzesco: superato Federer

Novak Djokovic ha raggiunto la semifinale agli US Open. Come da pronostico, il tennista serbo ha superato il numero 9 al mondo, Taylor Fritz, vincendo l’incontro in 2 ore e 36 minuti. Djokovic si è imposto con il punteggio di 6-1 / 6-4 / 6-4 soffrendo solo nel terzo parziale. In semifinale lo aspetta Ben Shelton, giovane talento americano che giocherà per la prima volta il penultimo atto di un Major.

Il record di Djokovic

Se per Shelton sarà una prima volta e, visto quanto mostrato, probabilmente non l’ultima, per Novak Djokovic sarà la numero 47! Il tennista serbo ha superato il record di Roger Federer, fermo a 46 semifinali Slam, diventando il migliore all-time in questa speciale classifica. Per Djokovic è la 117esima semifinale in carriera sul cemento (138 per Federer), la 13ª agli US Open.