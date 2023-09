Ryder Cup 2023, bellezza italiana: Melissa Satta è l’incantevole madrina | FOTO

SportFair

Con la Cerimonia d’Apertura del pomeriggio odierno, giovedì 28 settembre, inizia la Ryder Cup 2023, evento clou del golf mondiale che per la prima volta nella sua storia quasi centenaria si disputerà in Italia, sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma) dal 29 settembre al 1° ottobre.

La manifestazione, della durata di un’ora, è iniziata alle ore 16:00, preceduta da un intrattenimento musicale, nel corso della quale i capitani del Team Europe, Luke Donald, e del Team Usa, Zach Johnson, hanno presentato le squadre e sveleranno gli accoppiamenti per la prima sessione di gioco, i foursomes di venerdì 29 settembre mattina che inizieranno alle ore 7,35. Sul palco due artisti britannici, il cantautore Tom Grennan con due brani a inizio e fine Cerimonia, e Carly Paoli che ha cantato l’inno nazionale italiano.

Melissa Satta mette tutti d’accordo

A condurre la cerimonia è Melissa Satta, madrina del torneo. Elegantissima in giacca bianca, spigliata e sicura grazie al suo inglese madrelingua. La showgirl ha messo d’accordo tutti con il suo mix di bellezza, eleganza, simpatia e professionalità. Senza contare che, essendo nata a Boston, è italo-americana dunque possiamo definirla rappresentante al 50% del Team Europa e al 50% del Team USA!

Melissa Satta ha seguito le orme dell’ex calciatore francese David Ginola, che ha ricoperto il suo stesso ruolo l’ultima volta che la Ryder Cup si è svolta in Europa, a Parigi, nel 2018.

L’emozione della Satta

In vista della cerimonia, la showgirl ha dichiarato: “sarà stupendo condurre la cerimonia di apertura della Ryder Cup. Quando mi è stata prospettata questa opportunità, stentavo a crederci. Sarà davvero speciale vedere persone provenienti da tutta Europa e dall’America ritrovarsi a Roma per divertirsi insieme e vivere l’esperienza dell’evento sportivo. Roma è una delle migliori città al mondo: cultura, cibo e clima ideale a settembre. C’è tutto per una manifestazione che si preannuncia fantastica“.