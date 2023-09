Tamberi salta una monoposto, Frecce Tricolori e Inno: inizia il GP d’Italia di F1 | VIDEO

Tutto pronto per l’inizio del GP d’Italia di Formula 1. Marea rossa sugli spalti dell’Autodromo di Monza con i tifosi ancora indiavolati dalla pole position conquistata da Carlos Sainz che quest’oggi scatta dalla prima casella davanti a Verstappen e Leclerc.

Diversi i vip presenti a Monza, da Tamberi (che ha saltato una monoposto) a Giroud, passando per Verdone, Khaby Lame, Flavio Briatore, Damiano dei Maneskin, Sofia Goggia e tanti altri. L’Inno Nazionale Italiano mette sempre i brividi. Poi tocca a loro, ai piloti.

Dopo un problema alla monoposto di Tsunoda, che ha ritardato di diversi minuti il via, costringendo a scalare la gara sui 51 giri dei 53 previsti, finalmente si parte! Ottimo spunto di Sainz che difende la prima posizione da Verstappen, Leclerc fa lo stesso su Russel e resta terzo. Sarà battaglia!

The moment World and Olympic high jump champion @gianmarcotamber cleared a Formula 1 car on the grid! 😱#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/M0R54YNJyW

— Formula 1 (@F1) September 3, 2023