Lutto nel mondo del volley: morta a 43 anni l’ex campionessa Walewska Oliveira

Lutto nel mondo della pallavolo. E’ arrivata dal Brasile la triste notizia del decesso di un’ex campionessa verdeoro: è morta ieri, a 43 anni, a San Paolo, l’ex giocatrice Walewska Moreira de Oliveira. L’ex difensore centrale, campione olimpico con la squadra di pallavolo ai Giochi di Pechino del 2008, era in pensione dalla fine della stagione 2021/2022.

L’atleta si trovava a San Paolo, dove ha partecipato a un podcast per promuovere il suo libro, intitolato ‘Outras Redes’. La causa della morte non è stata ancora resa ufficiale dalla famiglia.

La Confederazione Brasiliana di Pallavolo ha così annunciato la scomparsa della giocatrice, con una nota ufficiale: “con tristezza e immenso rammarico, giovedì sera, la Confederazione Brasiliana di Pallavolo (CBV) ha ricevuto la notizia della morte della campionessa olimpica Walewska. Centro dal talento eccezionale, Walewska ha difeso per molti anni la squadra femminile brasiliana. Oltre alla medaglia di oro ai Giochi di Pechino 2008, bronzo a Sydney 2000, ha vinto tre titoli di Gran Premio, i Giochi Panamericani del 1999 e la Coppa dei Campioni del 2013. Walewska era una giocatrice speciale, la sua carriera sportiva sarà ricordata e venerata per sempre. In questo momento difficile, il CBV è solidale con la famiglia e gli amici di questa grande giocatrice“.

Walewska fa parte del ristretto gruppo di campioni olimpici brasiliani. A Pechino 2008, il centro ha contribuito alla vittoria del primo oro olimpico nella pallavolo femminile brasiliana. Alle Olimpiadi, ha vinto anche il bronzo a Sydney 2000 ed è arrivata quarta ad Atene 2004. Nella stagione 2004-05 indossò la maglia della Sirio Perugia, giocando nel campionato italiano di Serie A 1, vincendo Scudetto, Coppa Italia, Coppa di Lega, Champions League e Coppa CEV.